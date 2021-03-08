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Врач предупредил о смертельном последствии коронавируса у детей

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Коронавирус может спровоцировать у детей появление мультисистемного воспаления организма и привести к смертельному исходу. Об этом в понедельник, 8 марта, заявил врач-педиатр московской детской клинической больницы № 9 имени Сперанского Григорий Шеянов.

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По его словам, заболевание, схожее с синдромом Кавасаки, встречается у детей в возрасте 8–11 лет, у которых был выявлен коронавирус. Шеянов подчеркнул, что при развитии воспаления у детей смертность составляет 10–20%.

«Показатель высок, так как после заражения счет исчисляется днями», — пояснил врач в интервью сайту URA.RU.

Он отметил, что в Москве зафиксировано несколько десятков случаев мультисистемного воспаления у детей с перенесенным коронавирусом.

Среди симптомов, после которых можно начинать беспокоиться, Шеянов перечислил сильное повышение температуры, вялость, симптомы интоксикации, фарингит, увеличение шейных лимфоузлов, конъюнктивит, покраснение глаз и потрескавшиеся губы.

В феврале японские медики призвали родителей внимательно следить за симптоматикой у заболевших COVID-19 детей, особенно при появлении симптомов синдрома Кавасаки — диареи и сыпи.

Осенью 2020 года американские медики сообщили, что зафиксировали в 20 штатах мультисистемный воспалительный синдром, который поражал только детей и мог быть связан с коронавирусной инфекцией.

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