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Канадский лыжник прокомментировал борьбу Большунова и Клебо на ЧМ

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Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам канадец Алекс Харви прокомментировал борьбу российского спортсмена Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо на финише марафона на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Свое мнение он рассказал в подкасте на портале FasterSkier 7 марта.

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«Думаю, если бы Клебо хотел прийти на финишную прямую первым, он бы, вероятно, смог это сделать. Просто Йоханнес решил идти за спиной у Большунова — это тактика, основанная на состоянии трассы. Он прошел поворот в том же стиле, что и в спринте, выйдя очень широко, чтобы иметь наивысшую скорость», — сказал Харви.

Он отметил, что российский лыжник хорошо изучил соперника и понял его маневр.

«Но, как мне кажется, Большунов хорошо изучил соперника, посмотрел, как тот проходил этот участок в полуфинале и финале спринта. Александр сработал тактически идеально, закрыв эту калитку проходом по широкому радиусу. Он знал, что Клебо собирается пойти именно туда», — объяснил канадец.

Он добавил, что Большунов шел первым, поэтому у него было право для такого маневра. Он также рассказал, что рад тому, что Международной федерации лыжного спорта (FIS) хватило мужества дисквалифицировать норвежского спортсмена.

«В голове у Клебо был план подойти к финишной прямой вторым и там идеально сработать. Он был дисквалифицирован, но посмотрим, что случится дальше. Как бы то ни было, я рад, что FIS не посмотрела на имя и у них хватило мужества дисквалифицировать норвежца Клебо. Позитивное решение. Но посмотрим, к чему приведёт апелляция норвежцев», — отметил Харви.

Накануне, 7 марта, стало известно, что Большунов при столкновении с Клебо сломал палку, после чего пропустил соперника и еще одного норвежского спортсмена, Эмиля Иверсена, вперед.

Позже стало известно, что Клебо дисквалифицировали, золото в марафоне досталось Иверсену, а серебро — Большунову. Бронза досталась норвежскому спортсмену Симену Хегстаду Крюгеру.

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