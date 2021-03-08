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В Риге отменили шествие в память легионеров СС

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В Латвии отменили публичные мероприятия, приобщенные к неофициальному дню памяти легиона «Ваффен СС» (Войск СС). Об этом 8 марта сообщает местное агентство LETA.

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Памятные мероприятия в центре Риги 16 марта не состоятся из-за пандемии коронавируса.

«Организаторы мероприятий памяти латышских легионеров и их противники из-за эпидемиологической ситуации отозвали поданные в Рижскую думу заявки на проведение мероприятий 16 марта», — сообщили журналистам в Рижской думе.

Отмечается, что в 2021 году было подано две заявки на проведения публичных мероприятий 16 марта. Организация ветеранов латышского легиона «Ваффен СС» хотела провести традиционное шествие.

Латвийский антинацистский комитет хотел также провести собрание против этого марша. Обе организации отозвали свои заявки из-за запрета на проведение массовых мероприятий из-за пандемии COVID-19.

Легион «Ваффен СС» — национальное воинское формирование, которые было создано в годы Второй мировой войны на территории Латвии. «Ваффен СС», называвшийся также «резервными войсками СС», принимал участие в военных действиях и акциях оперативных групп, осуществляющих геноцид. Это части военных находились под личным командованием рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

Ежегодно 16 марта в Риге проходят мероприятия неофициального дня легионера — почитатели этих «борцов за свободу Латвии» проводят торжественное шествие с возложением цветов к монументу Свободы.

26 февраля стало известно, что следователи Главного следственного управления Следственного комитета России по результатам доследственной проверки возбудили уголовное дело по факту повреждения памятника советским воинам в Латвии.

Как уточняется, дело расследуется по п. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Повреждение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц»).

Ранее летом 2020 года стало известно, что блок «Для развития/За!» и «Прогрессивные», победившего на внеочередных выборах в Рижскую думу, не планирует сносить памятник воинам — освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков и собирается использовать русский язык для общения с жителями города.

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