Подозреваемый в убийстве малолетнего сына в Москве оказался полицейским

Мужчина, подозреваемый в убийстве своего шестилетнего сына в Москве, работает полицейским. Об этом 8 марта сообщили в столичном главке МВД России.

«Установлено, что задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов г. Москвы», — говорится в сообщении на сайте полиции.

Назначена служебная проверка, по итогам которой полицейского уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, отметил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Сообщение о травмах малолетнего ребенка поступило в полицию 8 марта. Трагедия произошла в квартире одного из домов на Пролетарском проспекте. «Прибывшие на место сотрудники полиции задержали отца мальчика, подозреваемого в совершении данного противоправного деяния, находившегося предположительно в состоянии сильного опьянения», — добавили в полиции.

В распоряжении телеканала РЕН ТВ появились кадры задержания 40-летнего Ильи Хижняка, подозреваемого в убийстве собственного ребенка.

Неделю назад мужчина поссорился с женой, она уехала от него, ребенок остался с отцом. При осмотре места происшествия оперативники нашли рисунок ребенка для мамы на 8 Марта.

Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого.