NYT: США собираются провести серию кибератак против России

Вашингтон в ближайшее время совершит несколько кибератак на российские правительственные системы, сообщает 7 марта The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, в течение трех недель США нанесут «скрытые контрудары», о которых станет известно президенту России Владимиру Путину, военным ведомствам, но не широкой общественности.

Помимо этого, власти США также планируют введение экономических санкций в отношении России в обмен на якобы совершенные Москвой хакерские действия.

23 февраля газета The Washington Post писала, что в ходе кибератак через мощную программу SolarWinds хакеры взломали правительственные учреждения и частные компании. По данным официального представителя Белого дома, российская кампания якобы затронула девять правительственных агентств США и около 100 частных компаний.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки тогда заявила, что Вашингтон планирует в скором времени ответить на приписываемые России недружественные шаги.

17 февраля в США заявили, что хакерская атака через Solarwind, вероятно, была проведена хакером, имеющим российское происхождение.