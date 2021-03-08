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NYT: США собираются провести серию кибератак против России

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Вашингтон в ближайшее время совершит несколько кибератак на российские правительственные системы, сообщает 7 марта The New York Times со ссылкой на источники.

В код открыт: за взломом правительства США мог стоять хакер из Казахстана
Доступ к инфраструктуре компании, которая скомпрометировала американские ведомства, злоумышленник продавал еще в 2017 году

По их данным, в течение трех недель США нанесут «скрытые контрудары», о которых станет известно президенту России Владимиру Путину, военным ведомствам, но не широкой общественности.

Помимо этого, власти США также планируют введение экономических санкций в отношении России в обмен на якобы совершенные Москвой хакерские действия.

23 февраля газета The Washington Post писала, что в ходе кибератак через мощную программу SolarWinds хакеры взломали правительственные учреждения и частные компании. По данным официального представителя Белого дома, российская кампания якобы затронула девять правительственных агентств США и около 100 частных компаний.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки тогда заявила, что Вашингтон планирует в скором времени ответить на приписываемые России недружественные шаги.

17 февраля в США заявили, что хакерская атака через Solarwind, вероятно, была проведена хакером, имеющим российское происхождение.

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