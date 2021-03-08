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Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта. Соответствующая телеграмма градоначальника появилась 8 марта на его официальном сайте.

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Собянин пожелал женщинам здоровья, благополучия, любви красоты и обаяния, а также цветов и сюрпризов. Мэр столицы отметил «уникальный дар» женщин: сочетать заботу о семье с самореализацией.

«Вы ярко проявляете себя в культуре, науке и других сферах, где требуется творить и открывать новое. Ваши знания, талант, безупречный деловой стиль востребованы в бизнесе, экономике, на государственной службе. Невозможно переоценить роль москвичек в развитии социальной сферы. Учить, лечить, заботиться — самая главная и самая ответственная работа, которую вы делаете с душой и на совесть», — говорится в сообщении мэра города.

Мэр Москвы в своем поздравлении напомнил и об истории праздника. 8 Марта, как добавил Собянин, отмечается на государственном уровне с 1919 года. В 1966-м праздник был официально объявлен нерабочим днем.​

Ранее в этот день поздравил женщин с праздником президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, женщины приносят в мир гармонию, нежность и красоту, а также самое сильное бескорыстное чувство — безусловную материнскую любовь.

Также Путин отметил труд женщин — медицинских работников, которые в тяжелейших условиях пандемии проявляют профессионализм и «душевную щедрость». Президент пожелал россиянкам здоровья и успехов, взаимопонимания с близкими людьми, чтобы у каждой женщины было как можно поводов для улыбок и радости.

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