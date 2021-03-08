Рогозин ответил на слова советника главы МВД Украины о «сильном ударе» по России

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин иронично отреагировал на заявление советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко о «сильном ударе» Киева по Москве. Об этом он в понедельник, 8 марта, написал в своем Telegram-канале.

«С такой фамилией надо женщин с 8 Марта поздравлять, а не стучать кулачком в цыплячью грудь», — говорится в сообщении Рогозина.

Ранее в понедельник Поцелуйко заявил, что закрытие украинских телеканалов стало очень сильным потрясением для России. Он отметил, что в Киеве готовы к возможному ответу со стороны России. По его мнению, реакция обязательно последует, вопрос лишь, когда и в какой степени.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение Зеленский объяснил борьбой с «пропагандой». С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание.

5 марта видеохостинг YouTube под давлением властей Украины заблокировал трансляцию телеканала «112 Украина».