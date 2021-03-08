Москву завалило 20% месячной нормы осадков

За сутки в Москве выпало 20% месячной нормы осадков. В ночь на понедельник похолодало до –8 °C. Самое морозное 8 марта было в столице 122 года назад, сообщает телеканал «Известия». Тогда температура опускалась до –32 °C. Сегодня же в городе облачная погода и гололедица. В течение дня столбики термометров покажут около –5 °C.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.