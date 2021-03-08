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СК возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка в Москве

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Возбуждено уголовное дело по факту убийства шестилетнего мальчика в одном из домов по Пролетарскому проспекту в Москве. Об этом сообщила в понедельник, 8 марта, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Она уточнила, что на теле ребенка были обнаружены признаки насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержан его 40-летний отец, который взял мальчика на выходные у бывшей жены.

«Предварительно установлено, что в квартире находился его отец, который совершил противоправное деяние», — отметила Иванова.

Столичная прокуратура проводит проверку обстоятельств произошедшего.

Ранее в этот же день телеканал РЕН ТВ сообщил, что мужчина убил своего ребенка в подъезде жилого дома на юге Москвы. Жильцы вызвали на место произошедшего скорую помощь, однако полученная ребенком черепно-мозговая травма оказалась несовместима с жизнью.

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