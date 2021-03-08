Норвежец Иверсен отреагировал на поведение Большунова на ЧМ

Российский лыжник Александр Большунов не раз нарушал правила. Такое мнение высказал норвежский лыжник Эмиль Иверсен, комментируя действия россиянина на соревнованиях в рамках чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.

Иверсен отметил, что посмотрел повтор марафона и считает борьбу между Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо, из-за которой россиянин сломал палку, обычным гоночным инцидентом.

«Дисквалификация Клебо выглядит слишком сурово. Йоханнес ведет себя на трассе корректно, чего нельзя сказать о Большунове. Я видел немало эпизодов, где он нарушает правила. Делает ли Александр это намеренно? Думаю, да. Я говорил об этом и раньше, россиянин страшен на трассе. Я уже давно говорю об этом, и мое мнение не изменилось», — цитирует слова Иверсона издание Dagbladet.

В мужском марафоне с общего старта на дистанции 50 км классическим стилем 7 марта у Большунова сломалась палка из-за борьбы с Клебо. Из-за этого российский лыжник пришел к финалу третьим, а норвежец — первым.

Из-за произошедшего норвежца дисквалифицировали. В итоге стало известно, что российский лыжник Александр Большунов получит серебро чемпионата мира после того, как протест норвежской сборной на дисквалификацию Йоханнеса Клебо был отклонен.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены выступают на чемпионате мира в Германии под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом ОКР. На форме спортсменов нет российского триколора и герба. При победе лыжников из России на церемонии награждения вместо гимна РФ будет звучать гимн FIS.