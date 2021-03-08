Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В России предложили называть новые улицы в честь выдающихся соотечественниц
Общество
Ракова сообщила о сформированном у москвичей иммунитете к коронавирусу
Общество
Умер дрессировщик львов Борис Бирюков
Мир
Турция предупредила США о последствиях давления из-за ЗРК С-400
Мир
Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу после планового отключения
Интернет
Захарова раскритиковала западных IT-гигантов за нарушение российских законов
Общество
После ДТП с семью погибшими под Самарой возбуждено уголовное дело
Мир
В Госдуме назвали закрытие телеканалов на Украине ударом по демократии
Наука
Экипаж МКС приступил к герметизации второй трещины в российском модуле

Норвежец Иверсен отреагировал на поведение Большунова на ЧМ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский лыжник Александр Большунов не раз нарушал правила. Такое мнение высказал норвежский лыжник Эмиль Иверсен, комментируя действия россиянина на соревнованиях в рамках чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.

Медальный недочет: почему для Александра Большунова ЧМ сложился трудно
Лидер сборной России по лыжным гонкам наконец-то выиграл золото, но упустил еще пару наград высшего достоинства

Иверсен отметил, что посмотрел повтор марафона и считает борьбу между Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо, из-за которой россиянин сломал палку, обычным гоночным инцидентом.

«Дисквалификация Клебо выглядит слишком сурово. Йоханнес ведет себя на трассе корректно, чего нельзя сказать о Большунове. Я видел немало эпизодов, где он нарушает правила. Делает ли Александр это намеренно? Думаю, да. Я говорил об этом и раньше, россиянин страшен на трассе. Я уже давно говорю об этом, и мое мнение не изменилось», — цитирует слова Иверсона издание Dagbladet.

В мужском марафоне с общего старта на дистанции 50 км классическим стилем 7 марта у Большунова сломалась палка из-за борьбы с Клебо. Из-за этого российский лыжник пришел к финалу третьим, а норвежец — первым.

Из-за произошедшего норвежца дисквалифицировали. В итоге стало известно, что российский лыжник Александр Большунов получит серебро чемпионата мира после того, как протест норвежской сборной на дисквалификацию Йоханнеса Клебо был отклонен.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены выступают на чемпионате мира в Германии под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом ОКР. На форме спортсменов нет российского триколора и герба. При победе лыжников из России на церемонии награждения вместо гимна РФ будет звучать гимн FIS.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021