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Митинг против карантинных мер в Афинах закончился беспорядками

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Полиция в Афинах разогнала митинг против карантинных мер. Стражи порядка штрафовали и задерживавали нарушителей. Словесная перепалка переросла в стычки. Полицейские набросились на активиста с дубинками, передает телеканал «Известия». По данным властей, на спецназ напала группа из 30 человек. Двое полицейских были ранены, всего задержаны 11 человек. На место ЧП начали стекаться люди. На стихийном митинге требовали остановить полицейский произвол. Правоохранители применили светошумовые гранаты.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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