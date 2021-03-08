Турция предупредила США о последствиях давления из-за ЗРК С-400

Давление Вашингтона на Анкару из-за приобретения у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 будет иметь обратные последствия, сообщил в понедельник, 8 марта, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Когда другая страна приходит к нам с максималистской позицией и выдвигает требования в духе «либо будет по-нашему, либо никак», то такой подход подталкивает нас в других направлениях», — сказал он в интервью Bloomberg.

По мнению Калына, между Турцией и Россией были разногласия, но их удалось преодолеть за счет переговоров, в то время как с США такого диалога не получается.

«Эти вопросы можно решить за счет конструктивного диалога в открытом и честном ключе, но американские политики должны понять, насколько серьезно мы относимся к этим вопросам. Решение о приобретении С-400 было принято далеко не за одну ночь», — добавил Калын.

4 марта глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что Турция стремится проводить независимую, национально-ориентированную внешнюю политику, за что подвергается критике со стороны участников НАТО.

3 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что покупка Турцией С-400 подрывает сплоченность и эффективность НАТО. При этом он указал на желание новой американской администрации «выстроить конструктивные связи» между Вашингтоном и Анкарой.

Поставки российских ЗРК С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами. Американская администрация неоднократно осуждала приобретение российского вооружения страной НАТО и настаивала на покупке Турцией американских систем.