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Умер дрессировщик львов Борис Бирюков

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Дрессировщик львов, народный артист РСФСР Борис Бирюков умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщила в понедельник, 8 марта, пресс-служба Росгосцирка в Facebook.

«Администрация и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что сегодня на 85-м году ушел из жизни народный артист РСФСР, выдающийся дрессировщик львов, директор Воронежского цирка с 20-летним стажем, отдавший служению Росгосцирку более 70 лет — Борис (Бериян) Бирюков», — следует из сообщения.

Бирюков начал свою карьеру в возрасте меньше 10 лет в цирке на территории Туркменской ССР как акробат и гимнаст. Затем работал в жанрах клоунады и музыкальной эксцентриады. Позже стал учеником Ирины Бугримовой и занялся дрессурой хищников.

«Борис Бирюков был цирковым артистом в шестом поколении, представителем династии, корни которой по материнской линии уходят в XVIII век — к цирковой династии Танти», — привела сообщение пресс-службы «Газета.ру».

С 1996 года стал директором и художественным руководителем Воронежского государственного цирка им. А. Л. Дурова. Был удостоен ордена Почета и За службу Отечеству IV степени.

«Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив Росгосцирка выражают глубокие соболезнования родным и близким Бориса Константиновича в связи с его уходом. Светлая память об этом выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — заключили в Росгосцирке.

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