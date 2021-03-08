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В Москве от COVID-19 вакцинировалось более 700 тыс. человек
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Ракова оценила результаты борьбы с коронавирусом в Москве в 2020 году

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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова считает, что в Москве достойно справились с ситуацией с COVID-19 в прошлом году. Об этом она сообщила в понедельник, 8 марта, в эфире «Россия-24».

Освободили проезд: в Москве смягчили коронавирусный режим
Жители столицы старше 65 лет с 8 марта вновь смогут пользоваться социальными картами в общественном транспорте

Она подчеркнула, что власти столицы готовы к любому развитию сценария по COVID-19.

«Подъем заболеваемости возможен <…> Мы не делаем прогнозы... Ни на первую волну, ни на вторую, ни на третью», — сказала Ракова.

В этот же день заммэра Москвы рассказала, что более 700 тыс. человек вакцинировано от COVID-19 в Москве.

Ранее, 5 марта, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице выявляют почти в пять раз меньше заболевших COVID-19, чем на пике вируса в конце 2020 года.

Кроме того, Собянин сообщил, что с 8 марта москвичам из групп риска разблокируют социальные карты для проезда на общественном транспорте. Домашний режим для пожилых москвичей и жителей с хроническими заболеваниями будет иметь рекомендательный характер, добавил мэр.

Он также выразил надежду на проведение массовых мероприятий в Москве в текущем году.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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