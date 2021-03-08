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Захарова раскритиковала западных IT-гигантов за нарушение российских законов
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Захарова раскритиковала западных IT-гигантов за нарушение российских законов

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Западные интернет-гиганты ведут себя в России вне правовых рамок, зачастую не подчиняясь законам страны. Об этом сообщила в понедельник, 8 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «РИА Новости».

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«Они оперируют в нашей среде, но при этом зачастую никаким российским законам не подчиняются <…> Мало того — иногда напрямую нарушают и, несмотря на нарушение этих законов и предписания, иногда и штрафы полностью игнорируют, что недопустимо», — сказала она.

Захарова отметила, что проблема существует не только в России. По ее словам, действия интернет-гигантов, блокирующих или удаляющих политический контент, требуют регулирования.

«Мы сейчас видели, каким образом аналогичная проблема решается в Австралии. Казалось бы, союзники, часть так называемого западного мейнстрима, коллективного Запада. И при этом проблема взаимодействия средств массовой информации Австралии с интернет-гигантами в виде социальных сетей. То есть схожие проблемы испытывает коллективный Запад и у себя на территории», — добавила официальный представитель МИД РФ.

В этот же день стало известно, что депутаты Госдумы намерены обсудить на международном уровне проблему блокировки контента в социальных сетях и обеспечение цифрового суверенитета. Кроме того, депутаты намерены предложить законодательные решения против блокировки российских СМИ в зарубежных соцсетях.

Накануне, 7 марта, в социальной сети Facebook заблокировали статьи ТАСС и РБК от 18 февраля о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы, пометив эту информацию как «ложную». Сообщалось, что сообщения были удалены на основе выводов, сделанных украинским ресурсом StopFake, который утверждает, что задержанные якобы не связаны с неонацистами Украины.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что блокировка социальной сетью Facebook статьи ТАСС, написанной по официальному релизу ФСБ, является классическим примером политической цензуры. Он напомнил, что в России предусмотрена ответственность за цензуру и препятствование законной деятельности журналистов. По мнению парламентария, пора применить эти нормы.

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