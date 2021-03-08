Эксперт рассказал об опасных для хранения на смартфоне данных

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал, какие данные нельзя хранить на смартфоне и как улучшить защиту мобильного телефона. Об этом он сообщил в понедельник, 8 марта, в интервью RT.

«Хранить можно любые данные без ограничений, но самое простое правило: всё, что вы готовы хранить в своем почтовом ящике в подъезде, можно хранить и в телефоне. Уровень защиты данных на смартфоне сейчас примерно как уровень защиты вашего почтового ящика. Вообще данные на серверах и компьютерах, смартфонах, подключенных к сети, хранить нельзя, лучше иметь удаленные носители», — объяснил эксперт.

По его словам, на устройстве нельзя хранить данные с паролями и учетными данными, также не стоит ставить галочку «запомнить устройство» на сайтах. Для крупных расчетов и текущих, по мнению эксперта, следует использовать разные банковские карты.

«Нельзя использовать одинаковые пароли на разных сервисах. Пароли надо менять как минимум раз в квартал. Удобнее разделить кредитные карты: то есть счет, на котором много денег, сделать доступным только из отделения. То есть, когда вам нужно провести крупный платеж, вы должны в отделение прийти», — сказал Масалович.

Кроме того, нельзя хранить на смартфоне паспортные данные, их лучше хранить в виде распечатанных отсканированных страниц. Если фотографии страниц паспорта все-таки есть на устройстве, их нужно стереть, добавил эксперт.

Ранее, 4 марта, гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, какие сообщения лучше удалять со смартфона.

По словам специалиста, лучше всего удалять сообщения с паролями, личными данными, сведениями, которые могут навредить репутации владельца или его близких. Помимо этого, не следует хранить на телефоне сервисные сообщения, коды авторизации и временные пароли.