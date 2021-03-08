Прокуратура Польши предъявила обвинение водителю автобуса

Прокуратура Польши предъявила обвинение водителю рейсового автобуса после ДТП. Автобус под управлением мужчины попал в аварию. В результате ДТП погибли пять граждан Украины, более 35 человек пострадали. Предварительная причина аварии — неудавшийся манёвр водителя, который решил повернуть в съезд к месту стоянки и отдыха. По данным следствия автобус ударился в отбойник и перевернулся, передает телеканал «Известия». Личность мужчины установлена, он находится в больнице. Водитель допрошен, он не помнит случившегося и не признает свою вину. Виновнику ДТП грозит до восьми лет лишения свободы.

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