Меган Маркл рассказала о тайной свадебной церемонии

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, что вышла замуж за британского принца Гарри за три дня до публичной церемонии их бракосочетания. Об этом она заявила 7 марта в интервью американской телеведущей Опре Уинфри в эфире телеканала CBS.

«Это было зрелище для всего мира. Но мы хотели заключить союз между нами для нас», — объяснила она.

По словам герцогини, на частной церемонии не присутствовали семьи новобрачных, а только духовный глава Церкви Англии в Великобритании.

Во время интервью Маркл также рассказала, что, до того как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. Она добавила, что ей было стыдно признаться в этом мужу.

В январе прошлого года герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование королевы Елизаветы II.

Паре был предоставлен год на обдумывание своего решения, и 19 февраля 2021 года было объявлено о том, что они не вернутся к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи.