Эксперты назвали популярные сферы у россиянок для создания бизнеса

Российские женщины чаще всего открывают бизнес в сферах красоты и здоровья, маркетинга, спорта и консалтинга. Об этом говорится в исследовании образовательной компании «Like Центр» и образовательной платформы GeekBrains, опубликованном «РИА Новости» в понедельник, 8 марта.

Эксперты «Like Центр» проанализировали данные о 3,8 тыс. выпускниках, которые завершили обучение в 2020 году. Как отметил глава образовательной компании Василий Алексеев, по данным исследования, женщины заинтересованы темой создания бизнеса не меньше, чем мужчины.

«Выяснилось, что при выборе сферы бизнеса женщины отдают предпочтение красоте и здоровью, маркетингу, спорту, а также консалтингу и услугам для бизнеса. 78% проектов в бьюти-сфере были запущены женщинами, в сфере маркетинга — 67%. Реже всего женщины выбирают производственные бизнесы, общепит и строительство», — приводят результаты исследования в агентстве.

По статистике GeekBrains, которая была собрана на основе данных 45 тыс. студентов, в профессиях женщины отдают предпочтение дизайну и маркетингу. Многие россиянки интересуются редактурой и копирайтингом. Кроме того, чаще чем мужчины, женщины выбирают факультеты и профессии, которые связаны с HR-направлением.

При этом россиянки реже интересуются программированием. Это направление выбирают только 20% женщин.

Ранее, 5 марта, аналитики «Тинькофф Бизнес» составили портрет современной российской женщины, которая руководит собственным бизнесом. Как оказалось, на долю женщин в России приходится 32% ведущих активную деятельность ИП и ООО. При этом россиянки в семь раз чаще открывают ИП, чем ООО: 88% и 12% соответственно.