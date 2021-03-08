Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу после планового отключения от сети. Об этом говорится в сообщении, распространенном министерством энергетики Белоруссии в понедельник, 8 марта.

«После выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, 8 марта в 02.14 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС включен в сеть», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram.

Днем ранее в минэнерго страны опровергли сообщения о сбоях на БелАЭС. Там уточнили, что система работает в штатном режиме. Отмечается, что на первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации.

Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого составляет по 1200 МВт. Первый энергоблок БелАЭС 3 ноября 2020 года включили в объединенную энергосистему страны, 7 ноября он был выведен на мощность 400 МВт, а уже в январе 2021 года он был выведен на номинальный уровень мощности.

Первый блок АЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию в текущем году, второй — в 2022 году.