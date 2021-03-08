В России за сутки зафиксировали 10 253 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России выявили 10 253 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки зафиксировано 379 летальных исхода, полностью выздоровели 10 322 человека.

Отмечается, что за все время эпидемии в стране зарегистрировано 4 333 029 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,24%.

Ранее, 5 марта, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России. По ее словам, заболеваемость в России составляет 7,5 на 100 тыс. населения.

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