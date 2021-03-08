Врач перечислил усиливающие опасность коронавируса болезни ЖКТ

Остерегаться коронавируса особенно необходимо людям с заболеваниями ЖКТ, которые требуют длительного приема препаратов, снижающих иммунный ответ или подавляющих избыточную кислотность. Об этом в понедельник, 8 марта, «РИА Новости» сообщил главный внештатный специалист-гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин.

По его словам, ингибиторы протонной помпы (ИПП), — лекарства, снижающие кислотопродукцию желудка, которые назначают для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других заболеваний, могут повысить риск заражения COVID-19.

«Дело в том, что в органы пищеварения вирус проникает через желудок. В норме в желудке очень агрессивная среда, необходимая для пищеварения, кроме того, кислота и пепсин убивают бактерии и вирусы, которые попадают в желудок с пищей, это защищает нашу внутреннюю среду от внешней. Препараты, которые снижают кислотопродукцию, эффективность этого барьера снижают», — объяснил он.

Бордин добавил, что также стоит обратить особое внимание на коронавирус людям с заболеваниями органов пищеварения, которые требуют длительного приема препаратов, снижающих иммунный ответ, при иммунно-воспалительных заболеваниях, в частности при воспалительных заболеваниях кишечника.

«Современные рекомендации говорят, что существует реальный риск обострения ВЗК при прекращении поддерживающей терапии, поэтому она должна продолжаться в соответствии с международными и национальными стандартами. При этом больные должны с большей тщательностью соблюдать меры гигиены, а в каких-то ситуациях и самоизоляцию», — подчеркнул он.

Летом 2020 года ученые из Бруклинского университета также провели исследование, согласно которому лекарства от гастрита и язвы повышают риск смерти от СOVID-19.