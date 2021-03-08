Посол РФ рассказал подробности инцидента с вертолетом в ЦАР

Авария с легким вертолетом в Центральноафриканской Республике (ЦАР) произошла 3 марта — он совершил жесткую посадку из-за технических проблем. Об этом 8 марта рассказал посол России в ЦАР Владимир Титоренко.

«В командовании ВС ЦАР нам сообщили, что еще в среду, 3 марта, имел место инцидент с легким вертолетом марки «Газель», который используется национальной армией для осуществления наблюдательных полетов над автотрассой между границей с Камеруном и Банги, по которой идет снабжение столицы ЦАР продовольствием и медикаментами. Периодически это дорога обстреливается из прилегающих лесных массивов остатками мятежников, которые не могут смириться с военным поражением», — передает его слова «РИА Новости».

В тот день один из таких вертолетов перевозил раненого в госпиталь Банги. Этим раненым был российский военный инструктор, у которого было легкое ранение. Отмечается, что в результате инцидента он не пострадал. У какой страны был арендован вертолет, в минобороны ЦАР не уточняют.

Днем ранее в пресс-службе консульского отдела посольства России в ЦАР заявили, что при крушении вертолета никто из российских военных специалистов не пострадал, поскольку их не было на борту во время инцидента.

В тот же день Титоренко рассказал, что диппредставительство в ЦАР проверяет информацию о крушении вертолета с российскими военными специалистами.

В воскресенье в ряде СМИ появилась информация, что вертолет с российскими специалистами на борту совершил экстренную посадку в ЦАР. В эфире телеканала «Россия 1» были показаны кадры с места крушения, при этом в сюжете уточнялось, что никто из находившихся в вертолете не пострадал.