Женщина и двое детей погибли при пожаре в Омской области

В результате пожара в частном доме в Омской области погибли женщина и два маленьких ребенка, сообщается на сайте СУ СК по региону в понедельник, 8 марта.

Инцидент произошел вечером в воскресенье в селе Большие Уки. Огонь вспыхнул в частном доме, в котором проживала семья с тремя детьми. По предварительным данным, первым пожар заметил 23-летний супруг, который вынес из горящего здания 5-месячного сына, однако не смог вернуться из-за сильного задымления и огня, преградившего путь.

«Во время пожара погибли его 25-летняя жена и двое детей — 5-летняя девочка и 3-летний мальчик», — сказано в сообщении.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Накануне сообщалось, что в результате пожара в одном из жилых домов в подмосковном Пушкино погибла пожилая женщина. Еще четыре человека пострадали, в том числе мать с двумя маленькими детьми.