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Число пострадавших после взрыва газа в Серпухове возросло до двух

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Число пострадавших в результате взрыва газа в подмосковном Серпухове возросло до двух, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 8 марта.

По данным телеканала, пострадал 65-летний мужчина. Врачи диагностировали у него ожог щеки, от госпитализации он отказался.

Взрыв произошел накануне в двухэтажном доме 115 в деревне Лукьяново. В результате инцидента произошло частичное обрушение несущих конструкций, пожара не последовало. Сотрудники МЧС спасли девочку 2006 года рождения, которая оказалась под завалами. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Подмосковное управление СКР начало проверку по факту инцидента. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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