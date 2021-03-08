Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Россияне перечислили профессии с неоправданно высокой зарплатой
Мир
На Украине рассказали об «очень сильном ударе» по России
Общество
В Москве отменен обязательный домашний режим для пожилых жителей
Армия
Российские военные поздравили сирийских женщин с 8 марта
Интернет
Пушков обвинил Facebook в безосновательном присвоении функций цензора
Экономика
Стоимость биткоина за сутки выросла более чем на 5%
Происшествия
Один человек пострадал при пожаре в жилом доме в Москве
Экономика
Доля микрозаймов на подарки к 8 марта в России не превысила 3%
Мир
США заявили о готовности ответить ударом после атаки на базу в Ираке
Сюжет:

Белоруссия запустит производство вакцины «Спутник V» в конце марта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белоруссия запустит 30-31 марта промышленное производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», заявил 7 марта глава белорусского Минздрава Дмитрий Чередниченко в интервью телеканалу ОНТ.

Игла на опережение: страны ЕС всерьез задумались о закупке «Спутника V»
Еврокомиссия не запрещает странам договариваться напрямую с разработчиками

Он отметил, что 26 февраля была выпущена валидационная (пробная) партия в размере 15 тыс. ампул. Их сейчас проверяют на эффективность в российском институте имени Гамалеи.

При этом с 30-31 марта уже планируется начать производство по 500 тыс. доз препарата каждый месяц.

По словам Чередниченко, власти республики планируют в первую очередь привить своих граждан, после чего можно будет начать экспорт вакцины.

Ранее в этот день в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили о планах производства «Спутника V» в Италии.

«Спутник V» — первая в России и мире вакцина от коронавируса. Она была зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года.

К настоящему моменту препарат уже зарегистрирован более чем в 40 странах, в том числе ее разрешили применять в странах Евросоюза — Венгрии и Словакии. Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Согласно опубликованным в феврале медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата, его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев. В отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021