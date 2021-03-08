Белоруссия запустит производство вакцины «Спутник V» в конце марта

Белоруссия запустит 30-31 марта промышленное производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», заявил 7 марта глава белорусского Минздрава Дмитрий Чередниченко в интервью телеканалу ОНТ.

Он отметил, что 26 февраля была выпущена валидационная (пробная) партия в размере 15 тыс. ампул. Их сейчас проверяют на эффективность в российском институте имени Гамалеи.

При этом с 30-31 марта уже планируется начать производство по 500 тыс. доз препарата каждый месяц.

По словам Чередниченко, власти республики планируют в первую очередь привить своих граждан, после чего можно будет начать экспорт вакцины.

Ранее в этот день в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили о планах производства «Спутника V» в Италии.

«Спутник V» — первая в России и мире вакцина от коронавируса. Она была зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года.

К настоящему моменту препарат уже зарегистрирован более чем в 40 странах, в том числе ее разрешили применять в странах Евросоюза — Венгрии и Словакии. Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Согласно опубликованным в феврале медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата, его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев. В отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.