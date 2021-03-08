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В Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе 8 марта

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В Москве в понедельник, 8 марта, ожидаются облачная погода с гололедицей и небольшим снегом, местами метель, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от -5 до -3 градусов, а ночью похолодает до -16.

В Московской области столбики термометров могут опуститься до отметки -8 градусов, а ночью — до -23 градусов.

Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 736 мм рт. ст.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Международный женский день прогноз погоды в Москве представят в градусах по Фаренгейту. Таким образом, температура днем по этой системе будет составлять около 20 градусов со знаком плюс.

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