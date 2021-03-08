В МЧС России рассказали о сотрудницах ведомства

Только в центральном аппарате МЧС России работают более 400 женщин, которые занимают не только рядовые должности, но и руководящие посты. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в спасательных воинских формированиях число женщин составляет около 5% от общего количества военнослужащих, а в пожарно-спасательных подразделениях — не более 1%. Кроме того, женщины есть среди спасателей, водолазов и пилотов, химиков, юристов, бухгалтеров.

Наиболее востребованной профессией среди представительниц прекрасного пола — диспетчер. В их задачу входит реагирование на сигналы о происшествии. Также востребована специальность психолога, которой часто выезжает на место чрезвычайной ситуации для оказания психологической помощи пострадавшим и их родственникам.

Среди женских специальностей в ведомстве есть и такие, как сотрудники пресс-служб территориальных главков, фотографы, музейные работники. Часто девушки устраиваются в ведомственные лаборатории, где занимаются, в частности, экспертизой пожаров.

Отмечается, что в 2020 году государственными наградами награждено 32 женщины, в том числе 21 удостоены почетной грамоты и благодарности Президента Российской Федерации.

Ранее, 5 марта, сообщалось, что для российских женщин-военных в Сирии в Международный женский день будет организован яркий праздник.