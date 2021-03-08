Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли пол будущего ребенка

Герцог Сассекский, принц Гарри, и его супруга Меган Маркл в интервью американской телеведущей Опре Уинфри назвали пол своего второго ребенка.

По словам супругов, у них родится девочка.

«Иметь любого ребенка — одного или двоих — было бы замечательно. Но когда у вас мальчик, а затем девочка — чего же еще можно желать. Наша семья — нас четверо и две собаки», — сказал принц Гарри в эфире телеканала CBS.

Первый ребенок пары родился 6 мая 2019 года, супруги назвали своего сына Арчи.

19 февраля стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл объявили, что не вернутся к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи.

В связи с этим супруги больше не смогут оставаться патронами ряда спортивных, военных и благотворительных организаций, а также британских учебных заведений. Эти роли перераспределят между другими представителями монаршей семьи.

26 февраля принц Гарри рассказал, что отказался от жизни в королевской семье, потому что британская пресса «разрушала» его психическое здоровье.