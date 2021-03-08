Отец убил пятилетнего ребенка в Москве

Мужчина убил собственного ребенка в подъезде дома на юге Москвы, сообщает в понедельник, 8 марта, РЕН ТВ.

По данным телеканала, преступление было совершено на Пролетарском проспекте.

Жильцы вызвали на место произошедшего скорую помощь, однако полученная ребенком черепно-мозговая травма оказалась несовместима с жизнью.

Отмечается, что отец забрал сына на выходные от матери, с которой находился в разводе.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

6 марта в одной из квартир на улице Дмитрия Ульянова в Москве мужчина напал с топором на свою дочь и ее парня. Молодой человек умер от полученных травм. Девушка находится в больнице «со страшными травмами».