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Отец убил пятилетнего ребенка в Москве

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Мужчина убил собственного ребенка в подъезде дома на юге Москвы, сообщает в понедельник, 8 марта, РЕН ТВ.

По данным телеканала, преступление было совершено на Пролетарском проспекте.

Жильцы вызвали на место произошедшего скорую помощь, однако полученная ребенком черепно-мозговая травма оказалась несовместима с жизнью.

Отмечается, что отец забрал сына на выходные от матери, с которой находился в разводе.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

6 марта в одной из квартир на улице Дмитрия Ульянова в Москве мужчина напал с топором на свою дочь и ее парня. Молодой человек умер от полученных травм. Девушка находится в больнице «со страшными травмами».

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