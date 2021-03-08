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Востребованность электронных сервисов нотариата за год выросла вдвое

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В 2020 году к публичным реестрам и сервисам нотариата обратились более 13,6 млн раз, что вдвое превышает показатель 2019 года. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила Федеральная нотариальная палата.

Речь идет об бесплатных электронных базах на сайте палаты, доступных всем гражданам для получения информации для защиты своих прав и обеспечения безопасности сделок.

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Один из самых востребованных — реестр уведомлений о залоге движимого имущества, число обращений к которому превысило 8,3 млн раз. Благодаря ему можно проверить, в частности, автомобиль на предмет наличия залога перед покупкой.

К сервису проверки доверенностей за минувший год обратились более 2,6 млн раз. Он позволяет убедиться в том, что нотариальная доверенность действительно выдавалась и не была отменена.

К реестру наследственных дел стали обращаться чаще на 58,8%. Благодаря ему исчезла необходимость обзванивать или обходить множество нотариальных контор в поисках нотариуса, занимающегося делом конкретного наследодателя. Информацию можно получить за несколько минут на сайте Федеральной нотариальной палаты. Система ответит, какой нотариус ведет наследственное дело и укажет адрес нужной нотариальной конторы.

В палате уточняют, что реестры и сервисы были реализованы Федеральной нотариальной палатой за свой счет в рамках развития «электронного нотариата». Российские нотариусы — участники Системы межведомственного электронного взаимодействия, что позволяет им обслуживать граждан и предпринимателей в режиме «одного окна», а госорганам — иметь возможность быстро получить нужную им нотариальную информацию.

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