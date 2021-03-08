Бывшая жена Безоса вышла замуж за школьного учителя
Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса, одна из богатейших женщин планеты Маккензи Скотт вышла замуж за учителя естественных наук Дэна Джуэтта, пишет Bloomberg.
Как уточняет агентство, избранник 50-летней миллиардерши преподает в одной из частных школ Сиэтла. Свадьба не была публичной, а о прошедшем торжестве стало известно от самого Джуэтта, который упомянул об этом в своей колонке на сайте Giving Pledge.
Данный портал создали супруги Билл и Мелинда Гейтс, а также Уоррен Баффет для миллиардеров, которые намерены пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительность.
В своем заявлении школьный учитель присоединился к обещанию Скотт заниматься филантропией.
«Странно писать письмо, в котором указывается, что я планирую отдать большую часть своего состояния, поскольку я никогда не стремился обрести такое богатство, которое требуется для благотворительности. <...> И теперь, по счастливой случайности, я женат на одном из самых щедрых и добрых людей, которых я знаю, и присоединяюсь к ней в обязательстве передать огромное финансовое состояние на благо другим», — сказано в тексте.
Джуэтт отметил, что всю жизнь проработал учителем. Это, по его словам, научило его «отдавать ресурсы всех видов — время, энергию, материальную собственность».
В сентябре 2020 года состояние Маккензи оценивалось в $68 млрд, что сделало ее на некоторое время самой богатой женщиной в мире. Однако по последним данным Bloomberg, ее капитал составляет $53,5 млн, что соответствует 22-му месту в общем рейтинге миллиардеров планеты.
Джефф Безос и Маккензи Скотт вместе учились в Принстонском университете, однако познакомились только в 1992 году, когда оба работали в инвестиционном фонде D.E. Shaw. Через год они поженились, а в 1994 году переехали из Нью-Йорка в Сиэтл, где Безос основал компанию Amazon.com. У супругов четверо детей — трое родных сыновей и приемная дочь.
Развод состоялся летом 2019 года. Безос передал Скотт 4% акций (19,7 млн акций) Amazon, которые в момент бракоразводного процесса оценивались в $38,3 млрд.