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Бывшая жена Безоса вышла замуж за школьного учителя

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Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса, одна из богатейших женщин планеты Маккензи Скотт вышла замуж за учителя естественных наук Дэна Джуэтта, пишет Bloomberg.

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Как уточняет агентство, избранник 50-летней миллиардерши преподает в одной из частных школ Сиэтла. Свадьба не была публичной, а о прошедшем торжестве стало известно от самого Джуэтта, который упомянул об этом в своей колонке на сайте Giving Pledge.

Данный портал создали супруги Билл и Мелинда Гейтс, а также Уоррен Баффет для миллиардеров, которые намерены пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительность.

В своем заявлении школьный учитель присоединился к обещанию Скотт заниматься филантропией.

«Странно писать письмо, в котором указывается, что я планирую отдать большую часть своего состояния, поскольку я никогда не стремился обрести такое богатство, которое требуется для благотворительности. <...> И теперь, по счастливой случайности, я женат на одном из самых щедрых и добрых людей, которых я знаю, и присоединяюсь к ней в обязательстве передать огромное финансовое состояние на благо другим», — сказано в тексте.

Джуэтт отметил, что всю жизнь проработал учителем. Это, по его словам, научило его «отдавать ресурсы всех видов — время, энергию, материальную собственность».

В сентябре 2020 года состояние Маккензи оценивалось в $68 млрд, что сделало ее на некоторое время самой богатой женщиной в мире. Однако по последним данным Bloomberg, ее капитал составляет $53,5 млн, что соответствует 22-му месту в общем рейтинге миллиардеров планеты.

Джефф Безос и Маккензи Скотт вместе учились в Принстонском университете, однако познакомились только в 1992 году, когда оба работали в инвестиционном фонде D.E. Shaw. Через год они поженились, а в 1994 году переехали из Нью-Йорка в Сиэтл, где Безос основал компанию Amazon.com. У супругов четверо детей — трое родных сыновей и приемная дочь.

Развод состоялся летом 2019 года. Безос передал Скотт 4% акций (19,7 млн акций) Amazon, которые в момент бракоразводного процесса оценивались в $38,3 млрд.

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