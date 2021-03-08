Российские военные поздравили сирийских женщин с 8 марта

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) поздравили сирийских женщин с Международным женским днем. Об этом 8 марта сообщил журналистам представитель ЦПВС Роман Ванатиев.

«В преддверии такого прекрасного праздника как Международный женский день подготовили акцию в населенном пункте Борзин с целью поздравления. Решили поддержать женщин, которые, к сожалению, потеряли кормильцев либо имеют в семьях раненных мужчин», — рассказал он.

Военнослужащие раздали продуктовые наборы, в который входят мука, рис, сахар, чай, сгущенное молоко и другие продукты. В каждом наборе около 7,5 кг продовольствия, которого хватит на несколько дней.

В Борзине проживает около 500 семей, из которых более половины находятся за чертой бедности. Несмотря на то, что провинция Латакия, где находится городок, была мало затронута боевыми действиями, многие местные мужчины ушли в армию, поэтому семьи, потерявшие кормильца, здесь встречаются часто.

«У нас в какой дом не зайди — хотя бы один человек сейчас служит в армии. И почти в каждом доме есть те, кто отдал свою жизнь, сражаясь с террористами. Сейчас ситуация в Сирии очень сложная. И именно такие семьи, потерявшие кормильца, нуждаются в помощи», — рассказал журналистам глава администрации Борзина Вааль Ибрагим.

Ранее, 5 марта, сообщалось, что для российских женщин-военных в Сирии в Международный женский день будет организован яркий праздник.