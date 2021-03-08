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Стоимость биткоина за сутки выросла более чем на 5%

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Курс биткоина в ходе торгов в воскресенье, 7 марта, рос на 5,06%, достигая отметки в $51 541. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 03:35 мск 8 марта.

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При этом спустя несколько минут стоимость криптовалюты уже составляла $51 650.

В свою очередь, на бирже Binance биткоин торговался на максимальной за последние сутки отметке в $51 688.

21 февраля цена биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку $58 тыс., однако уже на следующий день стоимость криптовалюты опустилась ниже $50 тыс.

В феврале опрошенные «Известиями» аналитики спрогнозировали падение стоимости криптовалюты до $30 тыс. Главной причиной удешевления криптовалют стала критика со стороны министра финансов США Джанет Йеллен, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.

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