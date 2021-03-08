Доля микрозаймов на подарки к 8 марта в России не превысила 3%

В 2021 году доля займов, выданных микрофинансовыми организациями на подарки к Международному женскому дню, не превысила 2-3%. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на результаты исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Отмечается, что такой низкий показатель зафиксирован на фоне высокого уровня спроса на микрозаймы. По сравнению с прошлым годом, доля снизилась на 5-6% (8% в 2020 году). При этом около 60% клиентов намерены потратить на подарки только часть суммы.

Для 40% опрошенных приемлемая сумма на подарки не превышает 3 тыс. рублей, от 3 до 5 тыс. рублей готовы потратить 35% мужчин, от пяти до 10 тыс. — 15%, более 10 тыс. — 10%.

Каждый второй мужчина в качестве подарка приобретает цветы, а также недорогие ювелирные украшения или косметику. При этом сами женщины хотели бы получить в подарок романтическое путешествие или свидание, косметику и парфюм, бытовую технику, поход в SPA-салон, ювелирные изделия, смартфоны.

Наибольшие суммы на подарок готовы тратить жители столичного региона, Новосибирска и Красноярска. Отмечается, что женщины плохо относятся к покупке презента в кредит, поскольку это негативно сказывается на семейном бюджете.

«Займы на подарки зачастую носят эмоциональный характер и, как правило, радость от его покупки проходит в дату первого платежа. Кроме того, в кризис стоит более внимательно подходить к оформлению ссуд и их целям. Среди категории «на подарки» вероятность выхода на просрочку увеличивается», — сказал президент НАПКА Эльман Мехтиев.

5 марта сообщалось, что в России почти половина мужчин готова потратить на подарки в Международный женский день около 10 тыс. рублей. Также, согласно исследованию онлайн-платформы Webbankir, 51,4% респондентов дарят подарки не только близким, но и коллегам, 40,9% радуют подарками только членов семьи, а 3,2% — только коллег с работы.