Один человек пострадал при пожаре в жилом доме в Москве

В результате пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы пострадал один человек, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС в понедельник, 8 марта.

Сообщение о пожаре в одной из квартир на четвертом этаже жилого здания на улице Енисейская, дом 16/21 поступило спасателям в 01:37 мск. Горели мебель и личные вещи.

«Всего было спасено семь человек (из них два грудных ребенка). Один из спасенных — пострадавший из горящей квартиры — был передан медикам», — сказано в сообщении.

В настоящее время пожар ликвидирован.

Накануне сообщалось, что в результате пожара в одном из жилых домов в подмосковном Пушкино погибла пожилая женщина. Еще четыре человека пострадали, в том числе мать с двумя маленькими детьми.