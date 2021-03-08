Пушков обвинил Facebook в безосновательном присвоении функций цензора

Facebook, заблокировав доступ к информации некоторых российских СМИ, взял на себя функции цензора, не имея на то никаких оснований и полномочий. Об этом 7 марта заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Facebook на себя берет функции цензора, то есть выяснения обстоятельств появления материала, его достоверности и так далее. Facebook как платформа должен воспроизводить позиции, которые излагаются пользователями и теми СМИ, которые имеют аккаунты на Facebook, а уже (определять), насколько это достоверно, не задача сетевой компании», — передает его слова ТАСС.

Если опубликованная информация оказалась недостоверной, и кто-то счел себя пострадавшим из-за этого, то можно подать на издание в суд, подчеркнул Пушков. Он также обратил внимание на то, что Facebook не запрещает публикацию фотографий с «неонацистскими маршами в центре Киева» или мнений украинских радикалов.

«Но как только речь заходит о России, то тут сразу возникает зуд политических цензоров и начинают говорить, что что-то соответствует действительности, а что-то нет», — добавил он.

Ранее, 7 марта, администрация социальной сети ограничила доступ к опубликованным в аккаунтах российских СМИ «Взгляд», РБК и ТАСС информационным материалам о задержании сторонников украинской неонацистской группы МКУ силами ФСБ России в Воронеже.

Роскомнадзор направил руководству соцсети письмо с требованием восстановить доступ к публикациям. В свою очередь член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин назвал блокировку классическим примером политической цензуры.