Украинскому водителю автобуса грозит до восьми лет после ДТП в Польше

Польская прокуратура предъявила обвинение украинскому водителю автобуса, жертвами аварии с которым стали пять человек, сообщили журналистам в прокуратуре Польши 7 марта.

6 марта МИД Украины сообщил об аварии с участием рейсового автобуса Познань–Херсон. Изначально сообщалось о шести жертвах, позже информация была уточнена: погибших оказалось пятеро. Всего в автобусе ехали 57 украинцев, из них 41 получил травмы. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

«48-летнему водителю Владимиру К., который находился за рулем автобуса, предъявлено обвинение в непреднамеренном совершении катастрофы в дорожном движении», — сказала журналистам представитель прокуратуры Беата Стажецкая.

По ее словам, максимальная санкция по данной статье — восемь лет лишения свободы.

Отмечается, что ДТП произошло при попытке водителя на большой скорости повернуть направо, несмотря на то что он не превышал скорость и перед поворотом снизил ее до 45 км/ч.

«Хотя он ехал со скоростью, разрешенной на шоссе, то есть не превышал, тем не менее это была скорость, не подходящая для поворота вправо», — пояснила Стажецкая.

Сам обвиняемый находится в больнице. Он заявил, что не помнит обстоятельств аварии, и из-за эмоционального состояния не смог ответить на вопрос о признании вины. В отношении него прокуратура Польши применила запрет на выезд из страны, а также временно изъяла его удостоверение личности и установила полицейский надзор.

Второй водитель, который в момент аварии не управлял автобусом, 35-летний Степан К., проходит по делу как свидетель.