Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Мир
Песков опроверг сообщения о причастности РФ к критике западных вакцин
Общество
У православных христиан началась масленичная неделя
Общество
Людей под завалами на месте взрыва газа в Серпухове нет
Общество
Задержаны трое подозреваемых в похищении и убийстве москвича
Экономика
Bloomberg оценил экономические потери ЕС из-за вялой вакцинации от COVID-19
Мир
Российских военных не было на борту рухнувшего вертолета в ЦАР
Мир
Лидер демократов в сенате поддержал расследование против губернатора Нью-Йорка
Общество
Полицейского задержали по делу о пьяном ДТП с двумя погибшими

Украинскому водителю автобуса грозит до восьми лет после ДТП в Польше

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польская прокуратура предъявила обвинение украинскому водителю автобуса, жертвами аварии с которым стали пять человек, сообщили журналистам в прокуратуре Польши 7 марта.

«Безопасность — в основном на бумаге»: в чем причина ДТП с автобусами
Аварийность пассажирских перевозок выросла, несмотря на ужесточение мер безопасности

6 марта МИД Украины сообщил об аварии с участием рейсового автобуса Познань–Херсон. Изначально сообщалось о шести жертвах, позже информация была уточнена: погибших оказалось пятеро. Всего в автобусе ехали 57 украинцев, из них 41 получил травмы. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

«48-летнему водителю Владимиру К., который находился за рулем автобуса, предъявлено обвинение в непреднамеренном совершении катастрофы в дорожном движении», — сказала журналистам представитель прокуратуры Беата Стажецкая.

По ее словам, максимальная санкция по данной статье — восемь лет лишения свободы.

Отмечается, что ДТП произошло при попытке водителя на большой скорости повернуть направо, несмотря на то что он не превышал скорость и перед поворотом снизил ее до 45 км/ч.

«Хотя он ехал со скоростью, разрешенной на шоссе, то есть не превышал, тем не менее это была скорость, не подходящая для поворота вправо», — пояснила Стажецкая.

Сам обвиняемый находится в больнице. Он заявил, что не помнит обстоятельств аварии, и из-за эмоционального состояния не смог ответить на вопрос о признании вины. В отношении него прокуратура Польши применила запрет на выезд из страны, а также временно изъяла его удостоверение личности и установила полицейский надзор.

Второй водитель, который в момент аварии не управлял автобусом, 35-летний Степан К., проходит по делу как свидетель.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021