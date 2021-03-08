Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Мир
Песков опроверг сообщения о причастности РФ к критике западных вакцин
Общество
У православных христиан началась масленичная неделя
Общество
Людей под завалами на месте взрыва газа в Серпухове нет
Общество
Задержаны трое подозреваемых в похищении и убийстве москвича
Экономика
Bloomberg оценил экономические потери ЕС из-за вялой вакцинации от COVID-19
Мир
Российских военных не было на борту рухнувшего вертолета в ЦАР
Мир
Лидер демократов в сенате поддержал расследование против губернатора Нью-Йорка
Общество
Полицейского задержали по делу о пьяном ДТП с двумя погибшими

Лавров поздравил женщин с 8 Марта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил россиянок с Международным женским днем, который отмечается 8 марта.

«Начался великий матриархат»: чего хотят мужчины от женщин
Деятели искусства рассказали «Известиям», что им нравится в представительницах слабого пола

Глава ведомства пожелал россиянкам здоровья и радости, а также отметил труды женщин по сохранению тепла и домашнего уюта.

«Вы — наше вдохновение! Неслучайно во все времена мужчины посвящали женщинам музыку и стихи, творили и создавали свои лучшие произведения с вашими именами на устах», — приводятся его слова на сайте ведомства.

Лавров подчеркнул, что женщина сопровождает мужчину на протяжении всей жизни, даже более того — именно она дарит эту жизнь.

«Мы сделаем всё, чтобы вы были окружены вниманием и заботой, чтобы чаще улыбались. Желаю вам солнечного, весеннего настроения, воплощения самых амбициозных планов и всего самого наилучшего!» — заключил он.

Также с праздником россиянок поздравил президент страны Владимир Путин.

По словам российского лидера, женщины приносят в мир гармонию, нежность и красоту, а также самое сильное бескорыстное чувство — безусловную материнскую любовь.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021