Лавров поздравил женщин с 8 Марта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил россиянок с Международным женским днем, который отмечается 8 марта.

Глава ведомства пожелал россиянкам здоровья и радости, а также отметил труды женщин по сохранению тепла и домашнего уюта.

«Вы — наше вдохновение! Неслучайно во все времена мужчины посвящали женщинам музыку и стихи, творили и создавали свои лучшие произведения с вашими именами на устах», — приводятся его слова на сайте ведомства.

Лавров подчеркнул, что женщина сопровождает мужчину на протяжении всей жизни, даже более того — именно она дарит эту жизнь.

«Мы сделаем всё, чтобы вы были окружены вниманием и заботой, чтобы чаще улыбались. Желаю вам солнечного, весеннего настроения, воплощения самых амбициозных планов и всего самого наилучшего!» — заключил он.

Также с праздником россиянок поздравил президент страны Владимир Путин.

По словам российского лидера, женщины приносят в мир гармонию, нежность и красоту, а также самое сильное бескорыстное чувство — безусловную материнскую любовь.