Людей под завалами на месте взрыва газа в Серпухове нет

Людей под завалами жилого дома в Серпухове, где произошел взрыв газа, больше нет. Об этом 8 марта сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

«Под завалами больше никого нет. В момент взрыва в доме была 14-летняя девочка, сейчас она в больнице», — рассказали агентству.

Причины взрыва устанавливаются. По предварительной версии, причиной стала утечка газа.

Взрыв произошел ранее в этот день в двухэтажном доме 115 в деревне Лукьяново в городском округе Серпухов. В результате ЧП произошло частичное обрушение несущих конструкций. Пожара не последовало.

Сотрудники МЧС спасли девочку 2006 года рождения, которая оказалась под завалами. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Подмосковное управление СКР начало проверку по факту инцидента. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.