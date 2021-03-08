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Задержаны трое подозреваемых в похищении и убийстве москвича

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Правоохранители задержали троих мужчин, которых подозревают в похищении и убийстве жителя Москвы, сообщается на сайте городского ГСУ СК 6 марта.

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По версии следствия, похищение произошло днем в четверг около дома на улице Маршала Тухачевского. Группа из четырех человек насильно, используя электрошокер, посадила потерпевшего 1997 года рождения в автомобиль, после чего вывезла его в подмосковный Красногорск и убила.

В ходе следствия было установлено, что заказчиком убийства является бывший тесть потерпевшего.

«Благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, сотрудников столичного уголовного розыска, при силовой поддержке Росгвардии задержаны заказчик и двое исполнителей», — отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 33, пп. «в, ж, з», ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация убийства и убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с похищением человека»).

Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление иных лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Московской области возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и троих ее внуков в городе Ликино-Дулево.

Подозреваемого в совершении преступления уже задержали. Им оказался 32-летний родственник убитых, у которого медики установили расстройство личности.

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