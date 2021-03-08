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Bloomberg оценил экономические потери ЕС из-за вялой вакцинации от COVID-19

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Евросоюз может потерять €50–100 млрд из-за вялого темпа вакцинации от COVID-19. Об этом 7 марта пишет Bloomberg.

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То, что вакцинация в Европе проходит не так быстро, как ожидалось, вызывает беспокойство у инвесторов, поскольку это приводит к замедлению восстановления экономики и тормозит работу бизнеса. Кроме того, беспокойство инвесторов вызывает рост заболеваемости COVID-19 в ЕС. В свою очередь, европейские фонды обеспокоены оттоком капитала, который фиксируется в регионе на протяжении последних трех недель.

По словам главного стратега фонда Principal Global Investors Симы Шаха, процесс вакцинации в Европе тормозят «бюрократия и противоречивые заявления властей». И если ЕС «хочет победить вирус», то ему необходимо ускорить темпы вакцинации.

4 марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) объявило о начале процедуры постепенной экспертизы (rolling review) по российской вакцине «Спутник V». Регулятор рассчитывает, что препарат оценят в сокращенные сроки, но даты одобрения пока назвать не может. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) также объявили о старте процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».

В начале февраля стало известно, что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по этой российской вакцине и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал РФПИ.

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