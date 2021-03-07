Власти решат вопрос с расселением жильцов после взрыва в Серпухове

Власти подмосковного городского округа Серпухов намерены расселить на ночь жильцов двухэтажного дома в деревне Лукьяново, где произошел взрыв. Об этом сообщает 7 марта пресс-служба администрации городского округа.

«На эту ночь жильцов расселят. Утром МЧС обследует дом для установления надежности конструкции здания. Вопрос расселения жителей держится на контроле», — сказано в тексте.

Взрыв произошел ранее в этот день в двухэтажном доме 115 в деревне Лукьяново в городском округе Серпухов. В результате ЧП произошло частичное обрушение несущих конструкций. Пожара не последовало.

Сотрудники МЧС спасли девочку 2006 года рождения, которая оказалась под завалами. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Подмосковное управление СКР начало проверку по факту инцидента. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.