СК возбудил дело после нападения стаи собак на девочку в Коми

В Республики Коми следователи возбудили уголовное дело после нападения бездомных собак на девочку в Печоре, сообщается на сайте СУ СК по региону в воскресенье, 7 марта.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

На данный момент проводятся следственные и процессуальные действия по установлению причин и обстоятельств произошедшего, а также определение виновных, которые ненадлежащим образом выполняли отлов безнадзорных животных.

Нападение стаи бездомных собак на ребенка произошло 27 февраля во дворе дома на улице Восточной. Девочка получила раны головы, лица и ног. Ее доставили в Печорскую центральную районную больницу и прооперировали.

3 марта сообщалось, что власти Печорского района в связи с инцидентом ввели режим повышенной готовности.