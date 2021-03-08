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Путин поздравил россиянок с 8 Марта

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Президент России Владимир Путин поздравил жительниц страны с Международным женским днем, который отмечается 8 марта.

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О чем в действительности говорят женщины

По словам российского лидера, женщины приносят в мир гармонию, нежность и красоту, а также самое сильное бескорыстное чувство — безусловную материнскую любовь.

«Забота о детях, тепло домашнего уюта, которым вы всегда стремитесь окружить своих родных, — всё это нелегкий каждодневный труд. Он, конечно же, заслуживает самого высокого признания», — отметил Путин.

При этом, несмотря на домашние хлопоты, женщины достигают вершин в самых разных сферах деятельности, подчеркнул президент.

Также Путин отметил труд женщин — медицинских работников, которые в тяжелейших условиях пандемии проявляют профессионализм и «душевную щедрость».

«Благодарю всех женщин-врачей, фельдшеров, медсестер и нянечек. Всех, кто спасает и выхаживает больных в красных зонах, в составе экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках. Давно известно: чуткость, участие, внимательное доброе отношение порой так же нужны, как и лекарства», — подчеркнул он.

Президент пожелал россиянкам здоровья и успехов, взаимопонимания с близкими людьми, чтобы у каждой женщины было как можно поводов для улыбок и радости.

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