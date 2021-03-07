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СК начал проверку после взрыва газа в Серпухове

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Следователи начали проверку после взрыва газа в подмосковном Серпухове, где пострадал один человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам Врадий, на место происшествия выехала следственно-криминалистическая группа, организована доследственная проверка. На данный момент устанавливаются причины инцидента, а также устанавливается число пострадавших.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — цитирует ее «РИА Новости» в воскресенье, 7 марта.

О взрыве газа, который произошел в двухэтажном доме 115 в деревне Лукьяново в городском округе Серпухов, стало известно ранее в этот же день. В результате ЧП произошло частичное обрушение несущих конструкций.

Сотрудники МЧС спасли девочку 2006 года рождения, которая оказалась под завалами. Она была госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое.

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