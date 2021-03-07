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Промес забил первый мяч после возвращения в «Спартак»

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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес в матче 21-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» против «Краснодара» забил свой первый мяч после возвращения в стан красно-белых, пишет «Спорт-Экспресс».

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Промес отличился на 8-й минуте с передачи шведа Джордана Ларссона, сделав счет 2:0. Кроме того, нападающий на 61-й минуте отдал результативную передачу на Александра Соболева.

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» завершился победой столичного клуба со счетом 6:1. В составе победителей дублем отметились Соболев и Ларссон, еще один гол на счету Эсекьеэля Понсе.

О возвращении Промеса в «Спартак» было объявлено 24 февраля. Сумма трансфера составила €8,5 млн, а с учетом бонусов может вырасти до €11 млн.

На следующий день после перехода Промес не исключил, что может получить российское гражданство.

Нидерландский футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В августе 2018-го он подписал семилетний контракт с испанским клубом «Севилья», но в 2019-м его перекупил нидерландский клуб «Аякс».

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