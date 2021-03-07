Французский миллиардер Оливье Дассо погиб при крушении вертолета в Нормандии

Французский депутат и миллиардер Оливье Дассо погиб при крушении вертолета во Франции. Об этом 7 марта сообщает издание Le Parisien.

Вертолет упал в районе коммуны Тук в Нормандии. В результате крушения помимо представителя партии «Республиканцы» скончался и пилот вертолета.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter-аккаунте выразил соболезнования в связи со смертью политика.

Оливье Дассо было 69 лет. Его отец Серж Дассо был известным политиком и бизнесменом.