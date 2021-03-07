Опубликовано фото подозреваемого в убийстве женщины и троих детей в Подмосковье

Появились фото 32-летнего подозреваемого в убийстве женщины и троих ее внуков в подмосковном Ликино-Дулево. По данным телеканала РЕН ТВ, он является их родственником.

Уточняется, что в момент убийства мужчина находился в неадекватном состоянии. Медики установили у него расстройство личности. Подозреваемый задержан.

Как отмечается на сайте Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, а также поставил ход расследования на личный контроль.

О случившемся стало известно ранее в этот же день. Отмечалось, что 7 марта в полицию обратилась 28-летняя многодетная мать. Женщина сообщила, что не может попасть в свою квартиру, где находятся ее мать и трое ее детей.

По информации СК, тела 45-летней женщины и троих детей (восемь лет и двое детей — два года) были обнаружены с множественными колото-резаными ранениями. Возбуждено уголовное дело.

На месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа. Туда также выехали зампрокурора Московской области Олег Черсков и орехово-зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин.