Белоруссия 30–31 марта запустит промышленное производство «Спутника V»

Белоруссия запустит промышленное производство вакцины от COVID-19 «Спутник V» 30–31 марта. Об этом 7 марта заявил заместитель министра здравоохранения республики Дмитрий Чередниченко.

По его словам, 26 февраля была выпущена первая партия, так называемая валидационная партия вакцины «Спутник V». В нее вошло 15 тыс. ампул, которые сейчас проходят экспертизу на устойчивость и эффективность в российском институте имени Гамалеи.

«С 30–31 марта мы начнем уже производить вакцину, и планируется, что (это будет. — Ред.) 500 тыс. доз ежемесячно», — сказал Чередниченко в интервью телеканалу ОНТ.

Ранее 7 марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о сотрудничестве со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech для производства «Спутника V» в Италии. Отмечается, что производство российской вакцины в Италии начнется летом, а до конца 2021 года число произведенных вакцин может достигнуть 700 млн доз.

Ранее в этот же день стало известно, что первый заммэра Парижа Эмманюэль Грегуар указал EMA на то, что необходимо ускорить работу по оценке «Спутника V».

На данный момент препарат уже зарегистрирован более чем в 40 государствах, в том числе его разрешено применять в странах ЕС — в Венгрии и Словакии. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против COVID-19 по числу полученных одобрений государственными регуляторами.

Согласно сведениям, опубликованным медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний российского препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев коронавируса — 100%.